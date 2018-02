Ohje, was ist nur bei "Alles was zählt“-Star Bela Klentze los? Erst kürzlich erregte der "AWZ"-Star mit einem pikanten Sex-Geständnis die Aufmerksamkeit seiner Fans. Darin schilderte er, wie er eine heiße Nacht mit einigen weiblichen "Groupies" und seine "Jungs" in einem Hotelzimmer verbrachte.

Alles quatscht, behauptet Bela jetzt. In einem "Instagram"-Post spricht er vor seinem Start bei Let's Dance Klartext.

AWZ-Bela Klentze: Sex-Party mit mehreren Fans

Bela Klentze: Sex-Geschichte sorgt für Aufsehen

In einem pikanten Sex-Geständnis soll Bela laut "Bild" berichtet haben, wie er eine heiße Nacht mit "Groupies" in einem Hotelzimmer verbrachte. Bela soll dabei geschildert haben: "Vor ein paar Jahren habe ich nach einer Autogrammstunde in einem Club mehrere heiße Mädels mit auf das Hotelzimmer genommen. Meine Jungs und ich hatten eine unvergessliche Nacht." Kein Wunder, dass diese Nachricht bei Belas Fans für reichlich Aufsehen sorgte.

Ab 09. März ist Bela in der Tanz-Show Let's Dance zu sehen, anscheinend Grund genug für Bela, um seine Sex-Geschichte ins richtige Licht zu rücken.

Bela Klentze: Klartext vor Let's Dance

Kurz vor dem Start von Let's Dance, will Bela seinen Fans anscheinend Klarheit zu seiner Sex-Geschichte verschaffen. So schreibt er bei "Instagram": "Wir alle wissen, dass die BILD die BIBEL und alles was drin steht die absolute Wahrheit ist. Ich habe den größten Respekt vor meinen Fans und weiß, was richtig und falsch ist.

In diesem Sinne: "Bild dir deine Meinung"! Euer Bela" Ehrlich Worte, die zeigen: Bela will sich klar von seinem angeblichen Sex-Geständnis distanzieren. Inwieweit ihm das bei Let's Dance zu Gute kommen wird? Wir können gespannt sein...