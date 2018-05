Bela Klentze & Oana Nechiti: Wundervolle Neuigkeiten!

Die Spannung steigt bei Let's Dance! Morgen Abend sind nur noch acht Tanzpaare dabei zu sehen, wie sie sich den ersten Platz der Tanzshow ertanzen wollen. Das Promis sowie Profi-Tänzer bei dieser Herausforderung noch mehr als aufgeregt sind, ist klar. Im Mittelpunkt wird morgen jedoch vor allem ein Duo stehen: Bela und Oana! Der Grund dafür: Die beiden überraschen ihre Fans nun mit wundervollen Neuigkeiten...

Am vergangen Freitag mussten alle Let's Dance-Fans mitverfolgen, wie Bela ohne seine Tanzpartnerin Oana übers Tanzparkett bei Let's Dance fegte. Profi-Tänzerin Marta Arndt musste stattdessen mit Bela das Tanzbein schwingen. Auslöser dafür war eine Verletzung, die sich Oana eine halbe Stunde vor dem Live-Auftritt beim Aufwärmen hinter der Bühne zugezogen hatte. Verständlich also, dass sich die Fans der beiden vor der morgigen Show nur eins fragen: Mit wem wird Bela diesmal tanzen?

Bela Klentze & Oana Nechiti: Sie sind zurück!

Wie Oana jetzt bei "Instagram" verkündet, können sich ihre Anhänger schon jetzt darauf freuen, dass sie morgen Abend wieder bei Let's Dance mittanzen wird. So kommentiert sie ein Foto von sich und Bela mit den Worten: "We are back on track!!! Let‘s kick it!" Klar, dass diese Meldung bei ihren Followers auf jede Menge positive Resonanz stößt. So posten diese unter den Schnappschuss: "Freut mich sehr dass es dir wieder besser geht" sowie "Wünsche euch viel Erfolg am Freitag ich drücke euch ganz fest die Daumen." Mal sehen, ob das Daumen drücken helfen wird...