Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von "Alles was zählt Star" Bela Klentze! Obwohl der Schauspieler noch am vergangen Freitag dabei zu sehen war, wie er mit Profi-Tänzerin Oana Nechiti übers Tanzparkett fegte, verkündete der Star nun sein trauriges Let's Dance-Aus! Wie Bela bekannt gab, kann er auf Grund einer Verletzung nicht weiter tanzen. Ein Schock für all seine Fans!

Let's Dance 2018: Unfall-Drama um Jimi Blue Ochsenknecht!

Bela Klentze & Oana Nechiti: Raus bei Let's Dance

Schon am vergangenen Freitag waren Belas Fans in großer Sorge um ihr Idol. Während der Schauspieler zu "When I Find Love Again" von James Blunt tanzte, knickte er so stark um, dass sein Auftritt unterbrochen werden musste. Trotzdem Bela danach schnell versorgt wurde und sogar nochmal eine zweite Tanz-Chance bekam, scheint es ihm schlechter zu gehen, als erwartet. Wie jetzt bekannt wurde, werden er und Oana nicht weitertanzen.

Bela Klentze & Oana Nechiti: Traurige Nachricht zu Let's Dance-Raus

Wie Bela jetzt gegenüber RTL verrät, sei seine Let's Dance-Reise -auf Grund seiner Verletzung- beendet. So bedauert er gegenüber "RTL": "Es bricht mir mein Löwenherz, dass Oana und ich nicht weiter bei 'Let's Dance' tanzen können." Traurige Worte, die seine Enttäuschung ausdrücken.

An Belas Stelle wird ab dieser Woche wieder Iris Mareike Steen -sie und Christian Polanc schieden am vergangenen Freitag aus- bei Let's Dance zu sehen sein.