Bela Klentze: Was läuft wirklich zwischen ihm und Oana Nechiti?

Auf dem Tanzparkett geben "Alles was zählt" Star Bela Klentze und Profi-Tänzerin Oana Nechiti eine Top-Figur ab. Auch heute Abend sind die beiden wieder dabei zu sehen, wie sie sich bei Let's Dance den ersten Platz ertanzen wollen. Dass ihre Sieges-Chancen dabei super sind, wurde schon in der ersten Show ersichtlich. Doch beschränkt sich ihre Beziehung wirklich nur aufs Tanzen? Einer der neusten Posts von Bela bringt die Gerüchteküche jetzt heftig ins Brodeln. Was läuft wirklich zwischen Bela und Oana?

Béla Klentze: Dusch-Video vor Let's Dance aufgetaucht!

Bela Klentze der Frauenschwarm

Dass Bela ein echter Frauenschwarm ist, war den meisten Fans schon vor seinem Let's Dance Debüt bekannt. Aber auch bei der beliebten Tanzshow, scheint der Schauspieler die Frauenherzen zu erobern. Vor allem Oana scheint ein echter Bela-Fan zu sein. Immer wieder sind die beiden dabei zu sehen, wie sie mit Bravour ihr Tanztraining meistern. Doch sind die beiden nur auf dem Tanzparkett ein absolutes Traumpaar?

Bela Klentze & Oana Nechiti: Das neue Traumpaar?

Dass viele Fans der Meinung sind, dass Bela und Oana auch privat ein super Gespann abgeben würden, zeigt nun ein Post von Bela auf seinem privaten "Instagram"-Account. Während Bela ein Bild von sich teilt, auf dem er alleine zu sehen ist, schreibt er dazu: "Interview ohne Oana is so boring". Anscheinend Grund genug für seine Fans, um neue Liebesspekulationen zu äußern. So schreiben sie: "Wenn man jemanden kennengelernt hat und mag kann ich mir das vorstellen, das bekommst du schon hin." sowie "Ist da jemand in Love?"

Ob Belas Followers mit ihren Vermutungen richtigliegen und wie sich die Beziehung zwischen Bela und Oana weiter entwickeln wird? Wir können gespannt sein! Bis jetzt gaben die beiden jedenfalls noch nicht bekannt, ob wirklich was zwischen ihnen läuft…