Beliebtes Produkt betroffen: Bundesweiter Rückruf bei REWE

Bei REWE kommt es zu einem großen Rückruf – und zwar deutschlandweit! Die Supermarkt-Kette musste jetzt ein beliebtes Produkt aus den Regalen nehmen.

Der Lebensmittelhersteller "Natsu" warnt derzeit vor dem Verzehr von Wraps der Sorte "Falafel & Humous". Es kann "nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall kleine, durchsichtige Plastikteile im Produkt befinden".

Dieses Produkt ist betroffen

Betroffen sind die Produkte der Marke „Rewe to Go“ mit dem Verbrauchsdatum 26. Bis 29. April. Der Hersteller will die Kunden warnen – deshalb wurde die Information sofort an die Öffentlichkeit weitergegeben. Kunden, die den Artikel erworben haben, können ihn in jede Filiale von REWE zurückbringen – der Kaufpreis wird erstattet.