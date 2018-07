Bella Hadid trägt die beliebteste Frisur der It-Girls

Reddit this

Bella Hadid kann so schnell niemand etwas vormachen, wenn es um den angesagtesten Style geht. Sie und ihre Schwester Gigi Hadid sind die vielleicht bekanntesten der heutigen Zeit. Doch jetzt ist die schöne Bella ihrer Schwester in einem Punkt definitiv einen Schritt voraus: Nämlich was die Frisur angeht! Sie trägt den angesagtesten Cut!

Bella Hadid trägt jetzt einen modernen Bob

Umso heißer die Temperaturen, desto kürzer die Haare. Immer mehr It Girls greifen zur Schere und lassen sich einen angesagten Bob stehen. Zuletzt überraschte mit der sexy Frisur. Und auch Bella Hadid hat jetzt Haare gelassen.

Sleek-Look und Mittelscheitel

Das beste an der angesagten Frisur: Man braucht sie nicht stundenlang zu stylen. Einmal kurz mit dem Glätteisen drüber, fertig. ganz wichtig: Der Scheitel muss mittig liegen. So wirkt der Look besonders cool.