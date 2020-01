Bella Thorne: Neue Frisur! Sie hat blaue Haare

Reddit this

Bella Thorne hat es schon wieder getan! Die hübsche Schauspielerin hat sich die Haare färben lassen und überrascht mit einem neuen Look!

Bella Thorne hat kein Problem damit, verrrückte Looks auszuprobieren. Im Laufe ihrer Karriere überraschte sie ihre Fans schon mit verschiedenen Frisuren und Styles. Nun wagte die 22-Jährige erneut den Gang zum Friseur!

Bella Thorne: Sie dreht einen Porno!

Bella hat blaue Haare

Auf präsentiert die Schauspielerin ihre coolen blauen Haare! „Neue Haare, neuer Film", schreibt sie zu ihrem Selfie. Genaue Details will Bella nicht verraten, aber sie lässt durchblicken, dass sie derzeit viele verschiedene Stunts lernen muss!

Der neue Look kommt bei ihren Fans und Freunden richtig gut an! „Wow, du siehst SO gut aus“, schreib ein begeisterter Follower. Bleibt abzuwarten, wie lange Bella dieser Haarfarbe treu bleiben wird!

überraschte seine Fans kürzlich mit grünen Haaren: