Ben Affleck & Jennifer Garner: Scheidung!

Sie sind offiziell geschieden! Drei Jahre sind und jetzt getrennt. Und nun sind sie auch auf dem Papier getrennte Leute.

Ben Affleck: Klinik-Schock! Große Sorge um den Hollywood-Star

Jennifer Garner und Ben Affleck: Offiziell geschieden

Wie "People" berichtet, trafen sich die beiden Schauspieler und zogen den endgültigen Schlussstrich. Doch auch wenn die beiden jetzt geschiedne sind. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und die werden die zwei ein Leben lang verbinden. Das Sorgerecht wollen sie sich teilen, obwohl Ben in der Vergangenheit nur Negativ-Schlagzeilen lieferte!

Ben Affleck musste in den Entzug!

In den letzten Wochen stand es alles andere als gut um Hollywoodstar. Ben Affleck hatte einen schlimmen Alkoholrückfall und musste sogar in den Entzug! An seiner Seite: Ex-Frau Jennifer Garner. Denn auch wenn die beiden nicht mehr zusammen sind, sie hilft dem "Batman"-Darsteller so gut sie kann!