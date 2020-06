Ben Affleck: sexuelle Belästigung

"Er hat Hilarie Burton auf "TRL" an den Busen gefasst. Auch, wenn sich daran kaum noch jemand erinnert", schrieb ein Fan der Schauspielerin auf Twitter. "Ich habe es nicht vergessen", antwortet diese und postet auf ihrem Twitter-Account ein Video der Musik-Show, in dem verschiedene Clips der Sendung humorvoll zusammengeschnitten sind. "Dann kommt er rüber und zwickt mir in die linke Brust", ruft die damals 21-Jährige Hilarie Burton in dem Video. Auf Twitter sagt sie heute darüber: "Ich musste damals lachen, damit ich nicht weinen würde."