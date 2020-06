Ben Becker ist unter der Haube

Anschließend erklärte Becker gegenüber der Tageszeitung "Bild": "Es war toll, es hat Spaß gemacht. Und wir hatten Kaiserwetter. Uns geht's gut, wir sind glücklich." Am Vorabend der Trauung, so berichtet die Publikation zudem, habe der Ehemann in Spe indes noch eifrig gefeiert und die bevorstehende Hochzeit feucht-fröhlich eingeläutet. Ben Becker und Anne Seidel sind bereits seit 14 Jahren liiert und ziehen gemeinsam ihre 12-jährige Tochter groß. Im August 2010 gestand der Haudegen erstmals, dass er sich eine Heirat mit der Mutter seiner Tochter vorstellen könne und erklärte in einem Interview mit "Seitenblicke.at": "Mich muss man an der langen Leine lassen. Und das kann sie großartig! Aber ich merke natürlich auch, dass ich ruhiger werde." © WENN