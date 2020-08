Ben Cross: Der "Star Trek"-Star ist tot!

Ben Cross war im Laufe seiner Karriere in zahlreichen erfolgreichen Filmen zu sehen. 1977 spielte er in dem "Die Brücke von Arnheim" an der Seite von Sean Connery und Anthony Hopkins mit. Vielen Filmfans wird Ben aber vor allem durch seine Rolle des jüdischen Olympia-Helden Harold Abrahams im Drama "Die Stunde des Siegers" bekannt sein. Der Film wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Außerdem schlüpfte der Schauspieler 2007 in die Rolle des Botschafters Sarek im "Star Trek"-Reboot. Seinen letzten Auftritt hatte er in der Serie "Pandora". Produzent Mark A. Altman meldete sich bereits via Twitter Zu Wort: "Wir haben gerade ein Mitglied unserer 'Pandora'-Familie verloren. Ben war ein unglaublicher Schauspieler und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Er wird von uns allen sehr vermisst werden."

Auch von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns dieses Jahr schon verabschieden: