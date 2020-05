Ben Kelly: Surfer stirbt bei Hai-Attacke!

Surfen war Ben Kellys große Leidenschaft! Am Samstag wollte er wie schon so oft in seinem Leben ein paar Runden mit seinem Board vor dem Manresa State Beach bei Santa Cruz drehen. Doch das endete in einem Albtraum...

Ben Kelly starb bei einer Hai-Attacke

Plötzlich wurde Ben von einem Hai angegriffen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Unklar ist bisher noch, was für ein Hai ihn attackierte. Vermutlich handelte es sich jedoch um einen Weißen Hai. Vor dem Manresa-Strand wurden kurz zuvor zahlreiche Tiere dieser Art gesichtet. Der Unfall war der dritte tödliche Hai-Angriff vor Nordkalifornien seit 1984.

Soul-Legende Betty Wright ist tot!

Ben Kellys Fans trauern

Ben war in Santa Cruz ein bekannter Name. In seinem eigenen Shop verkauft er handgemachte Surfboards. Seine treuen Fans nehmen jetzt in den sozialen Netzwerken Abschied. "Ich möchte seiner Mutter, seiner Familie und allen unseren gemeinsamen Freunden in unserer Surf-Gemeinschaft hier in Santa Cruz mein tiefstes Beileid aussprechen. Ben, du warst einzigartig, einer der Guten, und ich werde dich schmerzlich vermissen. Aloha, Bruder und viel Liebe auf deiner Reise zum Sterne-Surfen. Zumindest weiß ich, dass du ein gutes Brett unter deinen Füßen haben wirst", schreibt beispielsweise ein User.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: