Ben Zucker: Jetzt lüftet er für seine Fans ein süßes Geheimnis!

Welch wundervolle Neuigkeit von Ben Zucker! Gerade noch begeisterte der Musiker seine Fans als Begleit-Akt von Schlagerkönigin Helene Fischer! Jetzt die nächste Sensation! In einem " "-Post lüftet Ben nun ein süßes Geheimnis!

Helene Fischer: Riesen Skandal hinter den Kulissen!

Ben Zucker: Wundervolle Neuigkeiten für seine Fans

In seinem "Instagram"-Feed teilt Ben nun ein Foto mit seinen Fans, durch das er gleichzeitig eine absolute Mega-Botschaft verkündet! So kommentiert der Star zu seinem Schnappschuss: "Zuckerbande! Heute beginnt die erste SchreibeSession für mein 2tes Album, mit meinem KernTeam!" Ben ist also gerade damit beschäftigt, ein zweites Album auf den Markt zu bringen. Das diese Nachricht von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist selbstredend...

Ben Zucker: Seine Fans sind aus dem Häuschen!

Wie unter Bens Post deutlich wird, hat er mit seiner Nachricht bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen! So schreiben sie unter sein Bild: "Super!! Let's Rock'n Roll. Holt die Gitarren und das Schlagzeug raus und haut kräftig rein" sowie "Ihr macht super geilllllllllllllllllle Musik". Mehr Fan-Euphorie geht wohl kaum! Wann Ben sein zweites Album raus bringt, wollte uns der Sänger allerdings noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt!