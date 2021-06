Ben Zucker: Nackt-Hammer

Wie Ben Zucker nun offenbart, hat er vor seiner Musikkarriere auch mal die Hüllen fallen lassen. So arbeitete er unter anderem als Aktmodel. In der "NDR"-Talkshow "DAS!" berichtet Ben über all seine Aushilfstätigkeiten: "Kloputzer damals in der Arena, dann später Betreuer. Und dann lange, Tellerwäscher. Gekellnert habe ich, Klamotten verkauft, kurzzeitig mal als Aktmodell für ein halbes Jahr. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man beim Kellnern sich nicht bewerben muss, aber das war halt für mich einfach. Man kann da einfach in die Kneipe gehen und fragen: 'Sag mal, braucht ihr noch jemanden? Ich strenge mich an und ich helfe hier?.'" Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick ins Bens Vergangenheit geben. Ob uns der Schlagerliebling in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...