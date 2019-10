Benjamin Boyce & Kate Merlan: Jetzt fliegen die Fetzen!

Reddit this

Der Rosenkrieg von Benjamin Boyce und Kate Merlan geht in die nächste Runde! Die Streithähne schaffen es einfach nicht, die Sache ruhen zu lassen...

Schon im „Sommerhaus der “ gerieten und Kate Merlan ständig aneinander. Die beiden trennten sich und haben es bisher immer noch nicht geschafft, sich zu vertragen. Ganz im Gegenteil: Der Streit der Ex-Lover geht in die nächste Runde!

Bitterer Rosenkrieg

In einer Videobotschaft an wirft die 32-Jährige Benjamin vor, ihr absichtlich Fan-Post vorenthalten zu haben. „Ich habe dann zum Beispiel auch eine Ketchup-Flasche genommen und habe die aus Wut gegen seine Fensterscheibe gespritzt", gesteht sie. Der Sänger betont jedoch, dass er nichts damit zu tun habe. „Ich weiß davon gar nichts, weil Autogrammwünsche nur an mein Management gehen“, stellt er klar.

Außerdem behauptet Kate, dass der ehemalige „Caught in the Act“-Star den gemeinsamen Hauseingang mit einer Videokamera überwachte. „Ich habe tausendmal gesagt, dass ich nicht gefilmt werden will!", feuert sie. Mittlerweile sei die Kamera zum Glück verschwunden. Doch das letzte Wort im bitteren Rosenkrieg ist noch nicht gesprochen…

