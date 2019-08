Benjamin Boyce & Kate Merlan: Trennung! Es wurde offiziell bestätigt

Der "Sommerhaus"-Fluch hat das nächste Paar getroffen! Schon in der -Show krachte es immer wieder zwischen und Kate Merlan. Jetzt hat das Paar endgültig den Schlussstrich gezogen.

Hat Benjamin Freundin Kate betrogen?

Im Interview mit sprechen die beiden über die Trennungsgründe. "Im Sommerhaus habe ich von Tag zu Tag gemerkt, dass diese Beziehung keinen Sinn mehr macht", erklärt Kate. "Der Hauptgrund ist, dass wir komplett andere Visionen haben, wie eine Beziehung laufen soll", fügt Benjamin hinzu. Besonders beim Thema Nachwuchs waren sich die beiden uneinig. Während sie sich über alles ein Baby wünscht, will er keine Familie gründen. "Wenn sie das will, soll das auch so sein. Da will ich absolut nicht im Weg stehen." Doch ist das wirklich der einzige Grund? "Ich bin gar nicht so, dass ich jetzt ganz schnell etwas Neues suche. Ich kann das auch gar nicht", erzählt Kate. "Ich bin da vielleicht auch anders, als gewisse andere Menschen..." Deutet sie damit etwa an, dass Benjamin Boyce kurz nach der Trennung bereits etwas mit einer anderen Frau hatte? Hat er Kate womöglich schon während der Beziehung betrogen? Unklar...

Benjamin Boyce: Schock-Diagnose!

Müssen Kate und Benjamin das "Sommerhaus" verlassen?

Im "Sommerhaus der " kämpfen die beiden gerade jedenfalls noch gemeinsam um den Sieg. Nachdem Michael Wendler und seine Laura die Koffer packen musste, wird die Luft auch für Benjamin und Kate immer dünner. Werden sie heute womöglich die Promi-WG verlassen? Die Antwort gibt's um 20:15 Uhr bei RTL...

Ist Michael Wendlers Freundin Laura schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: