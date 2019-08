Im "Sommerhaus" krachte es gewaltig zwischen und Freundin Kate Merlan. Schon in der ersten Folge eskalierte die Situation komplett. Als Benjamin sie einfach alleine im Interview stehen ließ, brachen bei der Tattoo-Liebhaberin alle Dämme. "Du gehst mir so auf den Sack gerade! Du bist echt nervig. Ich find' das scheiße von dir. Jetzt rennst du weg, ohne mich, oder was?", sagte sie unter Tränen. "Ich mag halt manchmal nicht, wie er ist ... Guck mal, es interessiert ihn doch überhaupt nicht, wie es mir geht!"

Das sagen Benjamin und Kate zu ihrer Beziehung

Klar, dass sich jetzt die Zuschauer fragen, wie es mit dem Paar nach der Show weitergegangen ist. "Es ist momentan ein bisschen schwierig, konkreter darüber zu sprechen, weil wir uns in manchen Punkten total uneinig sind. Es ist nicht einfach, aber wir schauen mal! , erklärt der " "-Sänger jetzt im Interview mit "Promiflash". Schon vor dem "Sommerhaus" habe es zwischen den beiden immer wieder gekriselt. "Wir hatten wahnsinnig viele Beziehungsprobleme, bevor wir da reingegangen sind und im Sommerhaus kamen die einfach wieder zum Vorschein."

Kate will um ihre Liebe kämpfen

Doch Kate glaubt aber weiterhin an ihre Liebe. "Wir haben schon so viel zusammen geschafft, das will man nicht aufgeben. Ob wir eine gute Lösung für alles finden, wird sich in den nächsten Monaten zeigen." Im knallt es nächste Woche auf jeden Fall schon wieder zwischen Benjamin und Kate. Im Trailer zur vierten Folge kommt es mal wieder zu einer hitzigen Diskussion...

