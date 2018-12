Benjamin Boyce: SIE ist seine neue Freundin!

In Köln wurde der Sänger mit einer hübschen Frau an seiner Seite gesichtet. Im "Goldfinger" sollen die beiden sogar geknutscht haben, wie "Bild" schreibt. Bei seiner neuen Freundin soll es sich um Kate Merlan handeln - sie ist keine Unbekannte! Vor rund einem Jahr war sie mit Nino de Angelo zusammen.

Kate ist ein TV-Sternchen

Und auch im war sie zu sehen: Kate nahm an der -Show "Get the F*uck out of my House" teil, wo 100 Menschen in einem Haus wohnten. Im sollen sich und Kate Merlan kennengelernt haben. "Es war ziemlich windig, ich trug einen tiefausgeschnittenen Overall ohne BH. Er kam mir entgegen, stoppte plötzlich und starrte mir dreist aufs Dekolleté", erzählt sie in der "Bild".

Benjamin Boyce zeigt sich ebenfalls total glücklich. Es war schon so was wie Liebe auf den ersten Blick", sagt er. Die Beziehung sei sehr chaotisch und langweilig.