Benjamin Piwko: Baby-Hammer! Ist er heimlich Vater geworden?

Aktuell begeistert die Fans auf dem Parkett von "Let's Dance". Aber der Kampfsportler steht gerade auch mit seinem Privatleben in den Schlagzeilen....

Benjamin Piwko: Zuckersüße Baby-News!

Benjamin Piwko: Baby mit Felicitas Woll?

Wie das Magazin "Bunte" berichtet, könnte Benjamin Piwko heimlich Papa geworden sein. Und zwar von dem Baby von Felicitas Woll!

Vor knapp einem Jahr wurde die Schauspielerin zum zweiten Mal Mama. Der Vater? Unbekannt. Doch jetzt kommt raus: Es könnte tatsächlich Benjamin sein! Die beiden sollen vor etwa zwei Jahren länger zusammen gewesen sein. Und zu der Zeit wurde die 39-Jährige auch schwanger.

Benjamin Piwko schweigt

Ist Benjamin Piwko also wirklich der Papa des Babys? Eigentlich ist der 39-Jährige seit 2014 mit seiner Frau Veronica verheiratet. Was er selber zu den Babygerüchten sagt? "Meine Frau und ich waren damals mehrere Jahre getrennt", erklärt er gegenüber "Bunte". Was das Baby von Felicitas angeht, sagt er nur so viel: "ich kenne die Gerüchte, ich mächte aber nichts dazu sagen." Ein Dementi klingt anders...