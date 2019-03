Reddit this

ist gehörlos. Das hält den talentierten Kampfsportler allerdings nicht davon ab, seine Träume zu verfolgen. Einer davon ist es, auf dem „Let’s Dance“-Tanzparkett die Hüften zu schwingen. "Wir Gehörlose nehmen Musik zwar anders wahr, aber dennoch spüren wir den Rhythmus und den Bass. Extrem wichtig ist außerdem die Körpersprache. Ich werde also genau darauf achten, wie sich meine Profitanz-Partnerin bewegt und mich an ihr orientieren“, erklärte der 38-Jährige schon im Vorfeld auf seiner -Seite.

Auf diese Partnerin dürfte so manch ein Fan bald ziemlich neidisch sein, denn Piwko bekommt auf seinen Social-Media-Kanälen regelmäßig Komplimente von Frauen, die an ihm interessiert sind. „Du bist sehr attraktiv! Habe mich direkt in dein süßes Lächeln verguckt“, ist dort beispielsweise zu lesen. Doch ist Benjamin Piwko eigentlich vergeben?

Benjamin Piwko Freundin: Großes Geheimnis

Benjamin Piwko macht bisher ein großes Geheimnis aus seinem Liebesleben. Doch es gibt einige Hinweise:

1. Hinweis

2010 hatte Benjamin Piwko scheinbar noch keine Freundin. Im Gespräch mit „Spiegel Online“ erklärte er damals, dass er zwar oft von Frauen angesprochen werde, sich die Sache aber etwas schwierig gestalte. Er kann zwar mit Blicken flirten, doch sobald die Frauen merken, dass eine herkömmliche Unterhaltung mit ihm nicht möglich ist, sind sie oftmals ziemlich irritiert. Manche hauen direkt ab! Doch es gibt auch Frauen, die dann bleiben. "Die, die bleiben, sind die Menschen, die es wirklich ernst meinen“, so Piwko.

2. Hinweis

Benjamin Piwko hat zwei -Seiten. Dort sind allerdings keine Beziehungsinformationen vorhanden. Wer aber noch etwas tiefer gräbt, findet ein Pinterest-Profil, das scheinbar dem Kampfsportler gehört. Dort legte ein Nutzer namens „Benjamin Piwko“ eine Pinnwand namens „Hochzeit“ an. Darin finden sich Bilder von blauen Anzügen. Aha!

3. Hinweis

Auf der Wikipedia-Seite von Benjamin Piwko steht, dass er seit 2014 mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Doch gemeinsame Fotos gibt es auf den Social-Media-Kanälen des Schauspielers nicht. Trotzdem finden aufmerksame Fans dort einen kleinen Anhaltspunkt: Am amerikanischen Feiertag „Thanksgiving“ postete Piwko 2015 ein Foto von sich und einem Kind. Beide strahlen in die Kamera und halten einen Truthahn in den Händen. „Deine Familie?“, fragte ein Fan – eine Antwort bekam sie allerdings nicht.

4. Hinweis

Wer einen Blick auf Benjamin Piwkos Website wirft, der findet dort ein Bild von ihm, auf dem er eine dunkelhaarige Frau hochhebt. Sie trägt einen Cowboyhut und einen Ring am Finger – ist das etwa die geheimnisvolle Frau an seiner Seite?