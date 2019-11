Benjamin Piwko & Isabel Edvardsson: Zuckersüße Gefühlsbeichte!

Reddit this

Wie schön! In einer überraschenden Beichte gibt Benjamin Piwko nun intime Einblicke in seine Beziehung zu Tanzpartnerin Isabel Edvardsson und plaudert über sein neustes Projekt…

Alle "Let's Dance"-Fans kommen aktuell wieder auf ihre Kosten! Seit dem 08.11. reisen die Profi-Tänzer mit den Promi-Kandidaten nämlich quer durch die Republik und geben ihre Tanzküste in ausverkauften Hallen zum Besten. Mit dabei: und !

Ekaterina Leonova: OP-Schock! Sorge um den "Let's Dance"-Star

Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson verzauberten die Fans

In der vergangenen "Let's Dance"-Staffel ließen Benjamin und Isabell definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen. Die beiden bewiesen, dass sie auf dem Tanzparkett ein absolut eingespieltes Team sind. Aber auch privat verstehen sie sich prima. So erklärt Benjamin gegenüber "Intouch-Online": "Isabel und ich sind sehr gute Freunde geworden. Wir sehen uns regelmäßig und wir können viel voreinander lernen und vielen Menschen durch unsere Tänze Freude bereiten." Kein Wunder, dass er der "Let's Dance"-Tour schon vor Beginn entgegenfieberte: "Das wird wie eine große Klassenfahrt mit allen meinen Freunden." Aber nicht nur die "Let's Dance"-Tournee sorgt momentan in Benjamins Leben für jede Menge Begeisterung...

Benjamin möchte ein Zeichen setzten

Obwohl Benjamin mit der "Let's Dance"-Tournee alle Hände voll zu tun hat, hat er es geschafft, ein Buch zu schreiben. Damit möchte er den Lesern vor allem die Augen öffnen und als Quelle der Kraft dienen: "Mein Buch soll inspirieren und den Menschen zeigen, man kann alles schaffen, wenn man an sich glaubt. Es heißt immer, ich habe ein Handicap, aber das stimmt nicht. Ich finde, ich habe eine Superpower, denn ich kann Menschen anhand ihrer Körpersprache und kleinster Bewegungen und Regungen im Gesicht lesen. Anhand von Anekdoten aus meinem Leben zeige ich, wie jeder diese 'Superpower' lernen kann."

Er fügt hinzu: "Ich möchte den Menschen ja immer zeigen, dass man als Gehörloser nicht behindert ist. Menschen bauen immer Wände auf - ich möchte sie einreißen. Ich glaube daran, dass alle Menschen gleich sind. Wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, die Verschiedenheiten sind eine Bereicherung, keine Bedrohung. Das möchte ich mit dem Buch zeigen." Ehrliche Worte, die verdeutlichen: Benjamin ist ein absoluter Power-Mann!

Oh je! Was hat sich nur dabei gedacht?