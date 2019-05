Benjamin Piwko: Öffentlicher Seitenhieb gegen Oliver Pocher

Reddit this

Letzte Woche machte sich mit seinem Seitenhieb gegen den gehörlosen unbeliebt und erntete dafür sogar lautstarke Buh-Rufe. Mit dem Spruch „Der Boden war so dunkel“ äffte der Komiker seinen Kollegen nach. Diesem war die Studiobeleuchtung nämlich etwas zu dunkel. Dadurch, dass er die Musik nicht hören kann, muss er sich am Boden und an Isabells Füßen orientieren.

Isabel Edvardsson & Benjamin Piwko: Jetzt platzt ihr der Kragen!

Seitenhieb gegen Oliver Pocher

Nun feuert Benjamin Piwko scheinbar zurück! Auf der -Seite von „Let’s Dance“ wurde ein Video veröffentlicht, in dem er die Gebärdensprache benutzt und seine Zeichen übersetzt. „Gebärdensprache für Anfänger. Heute: Beleidigungen“, beginnt sie. „Deine Zähne sind wie Sterne. Sie leuchten gelb und sind weit auseinander.“



Autsch! Ob Benjamin und Isabell sich so an Oliver Pocher rächen wollen? Über den kleinen Seitenhieb scheinen sie sich jedenfalls sehr zu amüsieren. So sehr, dass die Profitänzerin ihr Lachen kaum zurückhalten kann…