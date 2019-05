Benjamin Piwko: Trauriges Todes-Drama um seine Mutter!

Am Freitagabend wurde es emotional bei "Let's Dance". Die Kandidaten sollten ihren persönlichen "Magic Moment" vertanzen. Benjamin Piwko verarbeite in seinem Freestyle den Tod seiner geliebten Mutter.

Benjamin Piwko: "Meine Mutter war immer für mich da"

"Heute werde ich für meine Mutter tanzen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, nur mit meiner Mutter alleine und die Beziehung war sehr besonders für mich", erzählte er im Einspieler. "Sie war immer für mich da. Sie hat immer an meiner Seite gestanden und immer an mich geglaubt. Sie hat immer gestrahlt, wenn sie mich gesehen hat." Doch Benjamins Mutter wurde schwer krank. "Und dann hat sie mir einen Tag vor dem Tod gesagt: 'Benjamin, sei nicht sauer auf mich.' Ich meinte: 'Wieso meinst du das?' Sie sagte: 'Ich will nicht gehen. Es tut mir leid, dass ich gehen muss. Ich will nicht, dass du alleine bist.'"

"Let's Dance"-Benjamin Piwko: Intime Einblicke! Jetzt spricht er Klartext!

Heul-Attacken vor laufender Kamera

Seine ganzen Gefühle verarbeitete Benjamin in einem Freestyle zu "Unchained Melody" von den Righteous Brothers. und brachen nach der emotionalen Performance sogar in Tränen aus. "Dass du hier alle mitgenommen hast, ist unbestritten. Das Schöne ist jedoch, dass du diese Woche auch tänzerisch sehr gut warst (...) Das war heute die beste Vorstellung", lobte . Und auch Motsi kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Deine Mama wäre sehr stolz auf dich heute. Das war wirklich ganz, ganz toll." Stolze 30 Punkte erhielt Benjamin für seinen Tanz. Und auch beim Flamenco mit konnte er überzeugen. Klar, dass es Benjamin auf Anhieb in die nächste Runde schaffte.