Benjamin Piwko: Zuckersüße Baby-News!

Wenn über das Parkett bei "Let's Dance" schwingt, fiebern nicht nur seine Fans ordentlich mit. Auch seine Frau Veronica drückt ihm ganz fest die Daumen...

Benjamin Piwko: Mobbing-Drama!

Benjamin Piwko: Happy verheiratet

Seit 2014 ist der Kampfsportler mit seiner Veronica verheiratet. Trotz kurzzeitiger Trennung haben die beiden wieder zueinander gefunden. Und sie sind glücklicher denn je. So happy, dass bald auch Nachwuchs vor der Tür steht?

Dieses süße Geheimnis hat Benjamin Piwko jetzt InTouch Online verraten. "Klar ist das ein Thema - wir lassen das aber alles auf uns zukommen", strahlt der -Star. Ausgeschlossen ist also nichts. Bald könnten wir den 39-Jährigen also in einer ganz anderen Rolle sehen, nämlich der als Papa.

Benjamin Piwko: "jede Woche ist ein Geschenk!"

Doch bevor es an die Baby-Planung geht, konzentriert sich der Hamburger jetzt erst einmal auf seine Teilnahme bei "Let's Dance". Er hätte nämlich nicht nur nie gedacht, dass er soweit kommen würde. "Ich hätte auch nie gedacht, dass Tanzen mir so viel Freude machen würde. Jede Woche ist wie ein Geschenk, dass ich weitertanzen und noch mehr lernen darf", schwärmt er. Aber das hat er sich durch seine tolle Leistung wirklich verdient...