Benji Madden und Holly Madison: Benji und Bunny

Je näher das Fest der Liebe rückt, umso näher scheinen sich auch die Stars zu kommen. Die jüngsten Liebes-Opfer: Paris Hiltons Ex Benji Madden und Ex-"Playboy"-Bunny Holly Madison! Laut der amerikanischen "Life & Style" sollen die beiden schon seit einigen Wochen daten und sich mit ihren Gefühlen nach all der Zeit der Heimlichkeit endlich auch in die Öffentlichkeit trauen. Passanten haben das Paar jetzt gemeinsam in einem Coffee Shop in Los Angeles erspäht wo sie offensichtlich nicht mehr die Hände voneinander konnten oder wollten. Ein Beobachter gegenüber dem US-Magazin: "Er rieb kurz über dem Po ihren Rücken und sie lehnte an seiner Schulder. Sie lachten und flirteten die ganze Zeit."

Öffentlich über ihre Beziehung zueinander sprechen wollten die Stars deshalb aber noch lange nicht. Holly gab gegenüber der "Life & Style" lediglich an, sich derzeit mit jemandem zu treffen, in den sie verliebt sei. Und was Benji angeht: Der war noch nie dafür bekannt, gegenüber der Presse gerne über sein Liebesleben zu tratschen. Dafür dürfte er in Holly den perfekten Paris-Ersatz gefunden haben. Zumindest optisch...