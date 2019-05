Der Bergdoktor: Ausstiegs-Schock! Schmeißt SIE das Handtuch?

Reddit this

Seit über zehn Jahren läuft "Der Bergdoktor" erfolgreich im . Von Anfang an dabei: Schauspielerin Ronja Forcher alias Lilli Gruber. Steigt die 23-Jährige jetzt etwa aus?

Ronja Forcher zieht einen Schlussstrich

In einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" sprach sie über ihre Zukunftspläne: "Ich arbeite seit meiner Kindheit als Schauspielerin, habe aber nie gelernt, wie man richtig spricht und sich bewegt, auch die Grundlagen von Dramaturgie und Theatertheorie möchte ich kennen lernen." Deshalb hängt sie auch ihr Engagement am Tiroler Landestheater an den Nagel. Im Herbst dieses Jahres soll die Schauspielschule losgehen.

Das sagt Ronja Forcher zu ihrem Ausstieg

Bedeutet das etwa ihr Aus bei "Der Bergdoktor"? "Wir drehen ab Juni die 13. Staffel, ich freue mich schon darauf. Wenn es sich zeitlich ausgeht und die Schauspielschule es erlaubt, bleibe ich auch danach weiter dabei. Ich habe dieser Serie viel zu verdanken. Aber jetzt ist es für mich Zeit, auf meine eigenen Wünsche Rücksicht zu nehmen und nicht nur Erwartungen zu erfüllen", erklärte Ronja. Ein klares Nein klingt leider anders... Lässt sich nur hoffen, dass sich Schauspielschule und "Bergdoktor"-Dreharbeiten auch in Zukunft vereinen lassen. Die Fans würde es sicherlich freuen.