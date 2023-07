"Bergdoktor"-Hans Sigl: Liebes-Aus! Eine jüngere Frau hat ihm schöne Augen gemacht

Wahrscheinlicher ist eine überraschende Wende – vielleicht die Rückkehr einer längst vergessenen Figur? Sieben Folgen lang, von 2008 bis 2010, spielte Mariella Ahrens die amerikanische Verlobte des Bergdoktors. Ausgerechnet jetzt bringt sie sich selbst ins Gespräch, was eine mögliche Rückkehr in die Serie angeht: "Jederzeit würde ich da nochmal mitmachen!", verriet sie kürzlich. "Warum sollte ich nicht wiederkommen? Ich bin auch nicht gestorben, also insofern …"

Alternativ könnte aber auch eine ganz neue Rolle erscheinen. Gespielt von einer Frau, die Hans Sigl persönlich sehr schätzt und die er gerne an seiner Seite sieht? Mit Barbara Schöneberger moderierte er gerade erneut "Die Starnacht am Wörthersee". Von Barbaras Talent als Schauspielerin zeigt Sigl sich mehr als begeistert: "Wenn ihr Terminkalender es zulassen würde, gäbe es jede Menge Ideen und Filmprojekte. Man sieht, mit welcher Lust sie bei den Einspielfilmen von ,Verstehen Sie Spaß?‘ in unterschiedliche Rollen schlüpft“, sagte er gerade laut "Closer" in einem Interview. In mehreren Filmen konnte Barbara bereits Schauspielerfahrung sammeln. Sigl hätte sogar eine Idee, wie er sie besetzen würde: "Eine leise, poetische Rolle – weg vom spaßig-lauten, schrillen Schöneberger-Style." Klingt fast so, als habe Hans Sigl längst einen Geheimplan ausgeheckt. Erleben wir Barbara und ihn vielleicht bald bei Doktorspielen im ZDF?