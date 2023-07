"Bergdoktor"-Star Mark Keller: Eiskalt fallen gelassen!

Das Leben ist nicht immer leicht! Das musste auch "Bergdoktor"-Star Mark Keller auf die harte Tour lernen. Im Gespräch mit "Das Neue Blatt" erzählt er von seinen dunkelsten Zeiten: "2011 gab ich 'Alarm für Cobra 11' auf, zeitgleich floppte mein Kinofilm 'I Love You Baby'. Ich hatte also keine Rollen, keine Jobs, keine Serie. Von den vielen Schulterklopfern und vermeintlichen Freunden war dann auch keiner mehr da."

Ein hartes Schicksal, aus dem Mark Keller jedoch auch viel Positives schöpfen konnte, wie er berichtet: "Ich hatte Existenzängste – jeden Tag! In dieser Krise habe ich aber das kleine Glück gesehen: Ich bin bei mir geblieben. Was hatte ich zu verlieren? Ich war gesund, hatte endlich Zeit für meine Familie. Schließlich hatte ich zehn Jahre nonstop gedreht. Und ich habe gelernt: Am Ende ist nichts so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint." Und für den Schauspieler gab es ein echtes Happy End, als er in seiner Rolle als "Dr. Alexander Kahnweiler" in der "ZDF"-Erfolgsserie "Die Bergdoktor" seine Passion fand!