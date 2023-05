"Bergretter" Sebastian Ströbel: Beben im Gebirge! Heidi Klum verdreht ihm jetzt den Kopf 

Was für eine Sensation! Heidi Klum wurde von Ehemann Tom Kaulitz in einer ihrer geheimen und ziemlich privaten Vorlieben sang- und klanglos geoutet. Im eigenen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" plauderte er im Gespräch mit Bruder Bill aus, dass er gern mit seiner Frau die Kult-Show "Die Bergretter" im "ZDF" sieht. Das freute Schauspieler Sebastian Ströbel gewaltig und lud das Hollywood-Pärchen nach Ramsau ein. Was aus dieser Einladung und der Liebes-Geschichte zwischen dem "ZDF"-Star und dem Ehepaar wurde, blieb bisher unklar. Doch im Gespräch mit "RUHR24" machte der Chef der Ramsauer Bergwacht nun endlich eine vielversprechende Andeutung: "Es gibt Austausch. Mehr kann ich noch nicht sagen." Vielleicht folgt in der nächsten Staffel endlich der große Auftritt!

