"Bergretter" Sebastian Ströbel: Emotionale Achterbahnfahrt! Er weiß einfach nicht mehr weiter

Sebastian Ströbel geht neue Wege! Seine Rolle als Markus Kofler in "Die Bergretter" hängt er an den Nagel und widmet sich neuen Projekten. Darunter der ZDF-Film "Herzflimmern". Ist eine Karriere als Blockbuster-Star etwa der Grund für seinen Serienausstieg? Gegenüber "RHEIN24" plauderte Ströbel die Hintergründe aus: "Ich mag meine Rolle als Markus Kofler und kenne ihn inzwischen auch schon sehr gut. Ich bin aber auch ein neugieriger Mensch und wenn man immer nur mit den gleichen Leuten zu tun hat, freut man sich, wenn man auch mal neue kennenlernt." Klingt fast so, als sei dem "ZDF"-Star in seiner Rolle als Markus Kofler langweilig geworden!

Doch ganz will Sebastian Ströbel nicht mit dem Kapitel "Die Bergretter" abschließen. Im Interview mit "RHEIN24" beruhigte er seine Fans: "Ich bin ein Mensch, der immer im Hier und Jetzt lebt. Wenn ich merken würde, dass ich mit der Rolle oder mit dem Format nichts mehr anfangen kann, würde ich das sofort beenden. Aber ich finde die Rolle immer noch toll, sie macht mir wahnsinnig Spaß – aber wie so oft im Leben, kann sich das auch ändern. Aktuell habe ich aber das Gefühl, dass die Geschichte von Markus Kofler noch nicht auserzählt ist und dass die Beziehung zwischen Markus und den Zuschauern noch nicht zu Ende ist. Ich bin ganz sicher, dass ich noch ein bisschen Zeit habe und das genieße ich auch sehr."

Wie das ewige Hin und Her ausgeht, werden die Zuschauer in der 15. Staffel der "Bergretter" erfahren. Doch bis dahin wird es eine emotionale Achterbahnfahrt - nicht nur für Sebastian Ströbel...

