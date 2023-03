"Bergretter"-Star Ferdinand Seebacher: Jetzt spricht er über die traurige Trennung!

Hans Sigl

Heftiger Paukenschlag am TV-Set! Dieser "Bergretter"-Star vermiest ihm jetzt die Show

Hans Sigl hat jahrelang die Herzen der Zuschauer als "Der Bergdoktor" verzaubert. Doch jetzt scheint es so, als ob er ernsthafte Konkurrenz bekommen könnte. Denn ein neuer Star am "ZDF"-Himmel strahlt bereits hell am Horizont und macht ihm den Titel als TV-König der Alpen streitig...