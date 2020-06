Berlin: Alexandra Hildebrandt erwartet mit 58 Jahren ihr siebtes Baby!

Die 58-Jährige hat bereits zwei erwachsene Kinder. Nun meldet sich der nächste Nachwuchs an - übrigens der fünfte in fünf Jahren! 2013 bekam Alexandra Hildebrandt Zwillinge, Elisabeth und Maximilian. 2014 kam Tochter Alexandra zur Welt und im Mai 2016 ihr Sohn Leopold. Im Januar oder Februar soll das Geschwisterchen kommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, will Alexandra noch nicht verraten.