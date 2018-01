Berlin: Mann zerrt schwangere in Zug und tritt ihr gegen den Bauch

Brutaler Angriff in Berlin: Am Bahnhof Alexanderplatz soll ein Mann am Dienstagabend eine schwangere Frau angegriffen und ihr in den Bauch getreten haben.

Der Attacke war ein Streit zwischen dem 27-Jährigen und der Frau vorausgegangen. Es blieb jedoch nicht lange bei der verbalen Auseinandersetzung.

Der Begleiter der Frau versuchte die Situation zu schlichten

Der Mann soll die Frau in den stehenden Regionalexpress gezerrt und ihr gegen den Bauch getreten haben.

Der Begleiter der Frau, ein weiterer Mann, wollte die Situation schlichten und geriet deshalb selbst in eine Prügelei mit dem Angreifer.

Der Angreifer hätte sich der Frau gar nicht nähern dürfen

Erst die hinzugerufene Polizei kann die beiden trennen. Die Schwangere wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Mann sticht schwangere Frau in den Bauch

Gegen beide Männer werden nun Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem kam heraus, dass sich der 27-jährige Angreifer aufgrund einer gerichtlichen Anordnung der Frau gar nicht hätte nähern dürfen.

Dennoch befinden er sich jetzt wieder auf freiem Fuß.