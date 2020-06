"Berlin - Tag & Nacht": Fabrizio und Alessia trennen sich!

hat lange um Alessia bei „Berlin – Tag & Nacht“ gekämpft. Und dann hat es endlich gefunkt zwischen den beiden.

Doch nach Peggy und Joe droht jetzt das nächste Liebes-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“. Es ziehen dunkle Wolken auf, denn die Liebe zwischen Fabrizio und Alessia scheint unter keinem guten Stern zu stehen.

In der Serie wird sich das Paar trennen. Was wohl der wahre Trennungsgrund sein wird? Dieses Mal sei es allerdings Alessia, die um Fabrizio kämpfen muss. Ob sie sein Herz wieder zurückerobern kann? Und ob die Beziehung noch eine zweite Chance hat? Das zeigt RTL II in der nächsten Woche täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.