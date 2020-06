"Berlin - Tag & Nacht": Geheimes Projekt von Schmidti und Fabrizio?

Alexander Freund postete ein Bild, worauf er mit Peggy, Krätze und Fabrizio zu sehen ist. “Berlin - Tag und Nacht”-Star: “Zeit für Projekte…? #ideen”, schrieb er zu dem Schnappschuss.

Der Darsteller von Schmidti ist aber nicht der Einzige, der von einem neuen Projekt spricht. Auch Fabrizio postete ein Foto und schrieb dazu: „Fotoshooting, aber für was? (Geheim)“

Um was für ein Projekt es geht und ob es sich um eine gemeinsame Aktion der Darsteller handelt, bleibt völlig offen. Möglicherweise ist ein neues Spinn-Off von BTN wie bei Marcel und Meike in Planung? Oder steckt dahinter was völlig anderes? Das sind Fragen, welche derzeit noch unbeantwortet sind. Da heißt es wohl abwarten, bis die BTN-Stars möglicherweise mehr dazu verraten.