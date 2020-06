"Berlin - Tag & Nacht": Theo ist ein neues Gesicht in der Serie

Ab Montag kommt Theo bei „Berlin – Tag & Nacht“ in die WG und will seine Schwester besuchen. Paula bringt es aber nicht über das Herz, ihm zu gestehen, dass ihr Friseursalon Schnitte schlecht läuft und sie den Laden möglicherweise schließen muss.

In der letzten Zeit sind einige Darsteller bei BTN ausgestiegen. Ist Theo möglicherweise ein neuer Darsteller in der Serie? Er scheint jedenfalls neuen Schwung in die Serie zu bringen. Wie wird er wohl darauf reagieren, wenn er erfährt, wie schlecht es seiner Schwester wirklich geht und dass die Schnitte eventuell vor dem Aus steht? Das zeigt RTL II ab der nächsten Woche um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.