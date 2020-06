"Berlin - Tag & Nacht"-Miri: Fieser Angriff auf Josephine Welsch!

Die Blondine musste eine schlimme Attacke über sich ergehen lassen. Als die Darstellerin in ein Restaurant ging, wurde sie mit Essen beworfen. Bei Facebook macht sie ihren Ärger nun Luft. „Es gibt so viele asoziale/respektlose Menschen!!!!! Andere Menschen mit ESSEN beschmeißen und mir dann erzählen ich bilde mir was ein, weil ich beim Fernsehen arbeite! Davon mal abgesehen das jeder von uns schon früh gelernt hat, dass man nicht mit essen spielt, muss ich mal klar stellen ich bin ein ganz normaler Mensch wie jeder andere, LEBEN UND LEBEN LASSEN!!!“, schrieb Josephine Welsch.

Der „Berlin – Tag & Nacht“-Star fährt fort: „So wie ich jeden Menschen Respekt entgegen bringe, wie es mir beigebracht wurde, kann man das doch auch wenigsten ein bisschen von andern erwarten“, erklärt sie.

In dem Facebook-Post sagt sie klar und deutlich, dass wir alle gleich sind – egal wo jemand arbeitet. Einen Grund, jemanden mit Essen zu bewerfen, gibt es nicht.