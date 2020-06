"Berlin - Tag & Nacht": Sandy Fähse aka Leon steigt aus!

war ein fester Bestandteil von „Berlin – Tag & Nacht“. Jetzt steigt der Darsteller aber offenbar aus!

Das Ausstiegs-Beben bei BTN nimmt kein Ende mit: Nachdem Marcel Maurice Neue aka Krätze der Soap offenbar den Rücken gekehrt hat, steigt nun möglicherweise auch Sandy Fähse aus der Serie aus. Bei „Berlin – Tag & Nacht“ war der Darsteller als Leon zu sehen.

Leon ist in der Serie nach Ibiza gereist. In der Vorschau war zu sehen, dass eine Person den Mitbewohnern im Loft mitteilt, dass Leon auf Ibiza gestorben sei. Wer der Mann ist, welcher die Schock-Nachricht überbringt, war noch nicht zu erkennen. Und auch wie Leon ums Leben gekommen ist, wird man erst in dieser Woche bei „Berlin – Tag & Nacht“ um 19 Uhr sehen. Bei Wikipedia ist Sandy Fähse bereits als "ehemaliger Hauptdarsteller" aufgeführt.

Für die Fans ist das jedenfalls bitter, denn in den vergangenen Wochen sind zahlreiche Hauptdarsteller ausgestiegen. Nicht nur Marcel Maurice Neue, sondern auch Sarah Bock aka Lou hat „Berlin – Tag & Nacht“ verlassen.