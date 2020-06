"Berlin - Tag & Nacht": Zieht Jessica wieder in die WG ein?

Sie war so verzweifelt, dass sie Joe in der Werkstatt aufgesucht hat und ihn um Hilfe bat. Jessica hat ihn gefragt, ob sie wieder in die WG einziehen darf. Joe war davon nicht begeistert, aber er hat auch gesehen, dass sie dringend Hilfe braucht.

Als Joe jedoch ihren Bruder Marcel angerufen hat und sie das mitbekommen hat, ist sie geflüchtet und hat das Geld aus der Werkstatt gestohlen.

Dennoch überlegt Joe, dass Jessica wieder in die WG einziehen darf. Die anderen Bewohner wären darüber ganz sicher nicht begeistert, denn in der Vergangenheit kam es immer wieder zum Krach mit Jessica. Gibt ihr Joe doch noch eine Chance und kehrt Jessica tatsächlich wieder in die WG zurück? Das zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.