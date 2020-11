"Berlin - Tag & Nacht"-Amelie: Heftige Ansage! Spannt sie Olivia jetzt den Freund aus?

Spannt Amelie Olivia den Freund aus?

Obwohl Dean seine Olivia sehr liebt, gestaltet sich die Liebe der beiden manchmal recht kompliziert. So musste Dean die Beziehung sogar schon einmal beenden, weil Olivia nicht mit seiner Familie klarkam. Zum Glück haben sich die beiden wieder versöhnt. Trotzdem steht ihnen nun Olivias Eifersucht im Weg. Besonders Amelie ist der dunkelhaarigen Schönheit ein Dorn im Auge!

In ihrer Verzweiflung fordert Olivia ihren Schatz dazu auf, sich in Zukunft von Amelie fernzuhalten. Um ihn auf andere Gedanken zu bringen, will sie einen erholsamen Kurztrip mit ihm unternehmen. Doch vor der Abreise kommt Amelie ihr plötzlich in die Quere und macht ihr eine heftige Ansage: Sie will Dean um jeden Preis für sich gewinnen! Wie lange geht das noch gut?