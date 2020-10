"Berlin - Tag & Nacht"-Basti: Jetzt geht Irina endgültig zu weit!

Basti platzt der Kragen

Basti gibt immer wieder viel Geld für Irina aus. Er will sie davon überzeugen, dass Ole nicht der richtige Mann für sie ist. Er schafft es sogar, sich in ein Date der beiden zu schummeln! In einem ruhigen Moment führt er ein offenes Gespräch mit Irina und erfährt, dass er ihr Favorit ist. Auf diesen Moment hat er so lange gewartet! Doch plötzlich kippt die Stimmung...

Erst zoffen Basti und Ole sich so heftig, dass sogar die Fäuste fliegen. Und dann bekommt Basti auch noch mit, dass Irina plötzlich Ole als ihren Favoriten bezeichnet. Endlich wird ihm klar, dass sie die ganze Zeit nur mit den beiden gespielt hat. Er hat die Nase voll und schickt Irina endgültig in die Wüste! So lässt er sich nicht behandeln...

Krass! So heftig wird beim "BTN"-Sex geschummelt: