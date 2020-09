"Berlin - Tag & Nacht": Der Zoff zwischen Mike und Basti eskaliert!

Die Situation eskaliert

Schon vor der Schule hat Basti versucht, Kim davon zu überzeugen, dass die Beziehung mit Mike keine Zukunft hat. Doch davon will Kim nichts wissen! Trotz der Vergewaltigungsvorwürfe und dem Drama um ihre Liebe, hat sie ihr Herz an Mike verschenkt und denkt nicht mal im Traum daran, ihn zu verlassen.

Immer, wenn Basti auf Kim und Mike stößt, kocht die Wut in ihm hoch. Bisher konnte das Paar ihn immer abwimmeln, doch nun eskaliert die Situation komplett! Erst reißt Basti die beiden in der Küche auseinander und brüllt sie an. Und dann gibt es auch noch Stress im Café, als Mike den wütenden Basti aus dem Laden schmeißen will. "Du willst mich des Ladens verweisen? Ok, weißt du was, dann nehme ich meine Patentochter aber mit", ruft Basti sauer und will nach Kim greifen. Die weicht seinem Griff jedoch aus. Als Mike Basti dann zur Tür weisen will, passiert das große Unglück! Basti holt aus und will Mike mit der Faust ins Gesicht schlagen. Doch er verfehlt ihn, rutscht aus und schlägt seinen Kopf heftig an der Theke an!

Wie schwer hat Basti sich verletzt? Und wie sollen Kim und Mike ihre Beziehung fortführen, wenn sie doch wissen, wie sehr er darunter leidet? Es bleibt weiterhin spannend...

