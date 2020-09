"Berlin - Tag & Nacht": Drama um Irina! Verliert Ole jetzt alles?

Ole ist Hals über Kopf in Irina verknallt und tut alles, um sie zu beeindrucken. Doch ihm wird schnell klar, dass er eine tolle Frau wie sie nicht für sich gewinnen kann, wenn er pleite ist. Und da fängt das Problem auch schon an! Obwohl Fabrizio ihm deutlich sagt, dass Irina kein echtes Interesse an ihm hat, will Ole nicht auf ihn hören. Er ist überzeugt davon, das Herz der hübschen Blondine gewinnen zu können. Dafür belügt er sogar seine eigene Mutter...