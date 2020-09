"Berlin - Tag & Nacht"-Jannes: Blutige Eskalation! Er muss in die Entzugsklinik

Jannes hat sein Leben derzeit einfach nicht mehr im Griff. Von seiner Entführung ist er so traumatisiert, dass er immer wieder ausrastet. Um seine Wahnvorstellungen loszuwerden, greift er zu Drogen und flüchtet sogar vor seinen Freunden. Diese sind in großer Sorge um Jannes und versuchen, ihm zu helfen. Doch davon will er nichts wissen!