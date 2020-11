"Berlin - Tag & Nacht"-Kim: Bitteres Baby-Drama! Ihr Traum ist zerplatzt

Kim ist verwirrt

Erst weiß Mike nicht so richtig, wie er mit der Sache umgehen soll. Er versichert Kim, dass sie die Entscheidung über die Abtreibung selbst treffen kann. Doch danach nutzt er jede Chance, um ihr deutlich zu machen, dass sie das Kind behalten soll. Um sie davon zu überzeugen, schmiedet er einen Plan. Er will ein Haus für seine kleine Familie bauen und Kim damit die Sicherheit geben, von der er glaubt, dass sie sie braucht. Plötzlich zweifelt Kim wieder an ihrer Entscheidung. Ist eine Abtreibung die richtige Wahl?

In der Zwischenzeit droht Connor Kim damit, seinem Vater die Wahrheit zu sagen. Mike weiß natürlich immer noch nicht, dass er eigentlich gar nicht der Vater des Kindes ist. In ihrer Verzweiflung trifft Kim dann doch die Entscheidung, das Kind nicht zu bekommen. Ein bitterer Schlag für Mike, der sich eigentlich darauf gefreut hatte, eine Familie mit Kim zu gründen. Doch wie wird Connor auf die Hiobsbotschaft reagieren...?