"Berlin - Tag & Nacht"-Mike: Mega-Zoff! Wie lange macht Kim das noch mit?

Mike zofft sich mit Kim

Kim überredet Mike zu einem Doppeldate mit Connor und Toni. So richtig gefällt ihm das aber nicht. Er versucht, sie von der Idee abzubringen. Doch Kim ist fest davon überzeugt, dass alle viel Spaß miteinander haben werden. "Kim tut so, als wäre das ein ganz normales Date. Das ist es aber nicht. Natürlich ist es komisch, im Freundeskreis meines Sohnes zu daten. Ich hoffe, Kim kann sich einfach nur ein bisschen zurückhalten", so Mike.

Während Kim, Connor und Toni viel Spaß bei dem Date haben, ist Mike die ganze Zeit schlecht gelaunt und pampig. Erst will er Kim keinen Kuss vor den anderen geben und dann meckert er sie auch noch an, als sie mit ihm tanzen will. Da platzt Kim der Kragen! "Es ist dir peinlich, mit der besten Freundin von deinem Sohn zusammen zu sein", wirft sie Mike an den Kopf. "Wenn ich dir so peinlich bin und wenn alles so scheiße mit mir ist, dann kann ich auch einfach gehen!"

Zum Glück sieht Mike schnell ein, dass er sein Verhalten ändern muss. Und mit ein bisschen Hilfe von Connor schafft er es dann auch, sich bei Kim zu entschuldigen...

