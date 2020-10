"Berlin - Tag & Nacht"-Milla: Total am Ende! Warum tut Eric ihr das an?

Eric will ausziehen

Erst versucht sie, sich zu betrinken. Doch in der Bar will man ihr keinen Alkohol ausschenken. Also rebelliert sie auf eine andere Art und verschwindet mit zwei unbekannten Typen. Als Milla und Eric davon Wind bekommen, suchen sie ihre Tochter überall. Zum Glück finden sie die 16-Jährige im richtigen Moment! Amelie wird gerade von den Jungs bedrängt, als Eric einschreitet und sie mit seinem Polizeiausweis in die Flucht schlägt.

Kaum ist das Trio in der WG angekommen, verbessert sich die Stimmung. Milla entschuldigt sich bei Amelie und versichert ihr, dass sie keine Belastung für sie darstellt. Anschließend baut Eric Milla in der Küche auf. Er macht ihr klar, dass sie eine gute Mutter ist, die nicht zu hart zu sich sein sollte.

Schon kurze Zeit später folgt dann allerdings der nächste Schlag für Milla! Sie erwischt Eric dabei, wie er im Internet nach einer neuen Wohnung sucht. Er erklärt ihr, dass seine Gefühlsbeichte ein Fehler war und er es für besser hält, wenn er auszieht. Doch genau das will Milla eigentlich vermeiden. Eigentlich hat sie Eric doch so gerne in ihrer Nähe. Das kann und will sie ihm aber nicht sagen... zumindest NOCH nicht!

