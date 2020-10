"Berlin - Tag & Nacht"-Milla: Tränen-Drama! Jetzt kann ihr nur noch Eric helfen

Milla platzt der Kragen

Die Schülerin gibt vor, sich im Park den Fuß verletzt zu haben und ruft ihre Eltern an. Beide eilen zu ihr an den See und stellen entsetzt fest, dass Amelie gelogen hat, um sie für einen Familientag in den Park zu locken. Während Eric seiner Tochter schnell verziehen hat, will Milla entsetzt das Weite suchen. Doch dann lässt sie sich doch noch überreden, den Tag mit den beiden zu verbringen.

Als Milla sich nach einer wilden Wasserschlacht hinter einem Gebüsch umziehen will, steht Eric plötzlich vor ihr. Die beiden schauen sich tief in die Augen und sind kurz davor, sich erneut zu küssen! Doch Milla dreht ihr Gesicht in letzter Sekunde weg. Ihren Frust lässt sie anschließend wütend an Amelie aus. "Man, du erzwingst hier was, was gar nicht da ist", brüllt sie. "Ich bin keine Spießer-Mutti, die jeden Quatsch mitmacht. Wann raffst du es denn?"

Eric steht Milla bei

Die verbale Attacke ihrer Mutter geht an Amelie offenbar nicht spurlos vorbei. "Warum können du und Eric nicht einfach zusammen sein? Du willst nicht, dass wir eine richtige Familie werden, oder?", wirft sie ihrer Mama später am Telefon an den Kopf. In der Vorschau ist zu sehen, wie Milla und Eric anschließend auf der Straße nach Amelie suchen, die offenbar abgehauen ist. Milla kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Jetzt kann ihr nur noch Eric helfen...

