"Berlin - Tag & Nacht"-Paula: Herzklopfen! Wie geht es mit Joe weiter?

Paula ist verwirrt

Kurze Zeit später steht Mike plötzlich in der "Schnitte" und sucht das Gespräch mit Paula. Er versucht, ihr die Situation zu erklären. Doch Paula wird den Gedanken nicht los, dass seine Gefühle für sie nie richtig echt waren. Wie bitter!

Daheim kann Paula ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten und bricht in Tränen aus. Zum Glück ist Joe da und muntert sie wieder auf. Und plötzlich hat Paula Schmetterlinge im Bauch! Eigentlich sind sie und Joe doch beste Freunde, aber irgendwie fühlt sie sich zu ihm hingezogen...

In der Küche hat Paula dann plötzlich eine lose Wimper in der Hand, pustet sie quer über den Tisch und wünscht sich dabei etwas. Natürlich will Joe sofort wissen, was sie sich gewünscht hat. Und in diesem Moment steht die Zeit still. Die beiden Freunde blicken sich tief in die Augen und es sieht fast so aus, als würden sie sich küssen wollen. Doch plötzlich rennen Ole und Irina durch die Küche und schrecken die beiden auf. Schnell ergreift Joe die Flucht und entzieht sich der Situation.

Wie wird es weitergehen? Werden die beiden endlich zu ihren Gefühlen stehen oder trauen sie sich nicht? Es bleibt weiterhin spannend...