"Berlin - Tag & Nacht": Wie geht es nach dem Kuss von Milla und Eric weiter?

Milla und Eric küssen sich

Zum Glück können sich Milla und ihre Eltern darauf einigen, der Sache noch eine Chance zu geben. Sie verabreden sich zu einem Grillabend. Auch Eric ist mit dabei und will dazu beitragen, dass der Abend ein voller Erfolg wird. Nach einem holprigen Start sieht es so aus, als würde als gut werden. Doch in der Küche eskaliert die Situation dann erneut! Erst rastet Amelie aus und dann erhebt auch noch Milla schwere Vorwürfe gegen ihre Mutter, die wütend aus der WG stürmt.

Das will Millas Papa so nicht akzeptieren. Er kehrt später noch einmal in die WG zurück, um seine Tochter zu trösten und ein paar liebe Worte an Amelie zu richten. Plötzlich sieht die Welt wieder ganz anders aus!

Als Milla und Eric nach dem anstrengenden Abend endlich eine ruhige Minute haben, küssen sie sich. Doch schon kurze Zeit später scheint sie den Kuss zu bereuen! Blöd nur, dass Amelie bereits mitbekommen hat, dass ihr Eltern sich geküsst haben. Sie macht sich natürlich Hoffnungen und wünscht sich ein Liebes-Comeback. Ob es dazu wohl kommen wird...?